Симптомы приближающейся деменции назвала эксперт

Число людей, страдающих болезнью Альцгеймера, во всем мире стремительно растет и, по данным ВОЗ, к 2050 году увеличится в три раза и превысит 150 млн человек. Кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» Ирина Рощина в эфире телеканала «МИР 24» заявила, что важно как можно раньше выявить проблему и начать лечение.

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«Болезнь Альцгеймера – это наиболее распространенная форма деменции позднего возраста. Характеризуется болезнь атрофическим процессом гибели клеток головного мозга с постепенной утратой больным ранее приобретенных возможностей. Нарушается память, возникают сложности в речи, становится трудно ориентироваться в пространстве. С развитием болезни симптомы могут только нарастать, и у пациента возникает тяжелое слабоумие», – рассказала врач.

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Эксперт сообщила, что болезни Альцгеймера подвержены люди старше 65 лет. Но есть у заболевания и ранняя форма, когда первые симптомы обнаруживаются после 40 лет – ближе к 50-60 годам. Самое главное, по словам врача, как можно раньше поставить диагноз, ведь чем скорее начать лечение болезни, тем длиннее становится период «мягкой» деменции, когда больной многое может и самостоятелен. Предотвратить или полностью вылечить от деменции нельзя, но современные препараты могут растянуть период начала заболевания.

Ирина Рощина назвала факторы, которые могут провоцировать развитие болезни Альцгеймера. Это низкий уровень образования и дальнейшей интеллектуальной активности, отсутствие саморазвития, а также плохое состояние соматического здоровья. По словам врача, важен оптимистический настрой к жизни, потому что любая депрессия и сниженный эмоциональный фон всегда связаны с невысокой когнитивной активностью в работе мозга. Также факторами риска являются гипертония, эндокринные заболевания, повышенный сахар в крови.

«Защищающие факторы – это, прежде всего, высоко интеллектуальный образ жизни, интеллектуальные нагрузки, использование памяти, внимания, мышления, речи. Очень полезно читать, писать рукой. Важны двигательные навыки и активность, движение – это жизнь. Это касается не только ходьбы, но и движения в психическом смысле, человек должен учиться в течение всей жизни и в позднем возрасте реализовывать свои потребности, узнавать что-то новое. Сейчас есть много возможностей развития для людей старшего возраста в рамках социальных программ долголетия», – отметила эксперт.