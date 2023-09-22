Врач рассказал, как пожилым людям защититься от инфаркта

"В пожилом возрасте человека из равновесия выбивают очень многие вещи, которые молодые даже не замечают. Нужно стараться не принимать все слишком близко к сердцу. Потому что слишком большое давление для изношенных сосудов – это всегда не к добру", – заключил специалист.