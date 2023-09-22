Врач рассказала, как улучшить работу кишечника

Человек состоит из миллионов клеток, но еще больше в его кишечнике постоянных жителей — микроорганизмов. Их общность внутри нас называется микробиомом, а отвечают эти бактерии за нашу пищеварительную систему. Как улучшить работу кишечника и следить за его микрофлорой рассказала пресс-служба федеральной сети медицинских лабораторий KDL.

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«Некоторые исследователи называют микробиом самостоятельным органом, который может функционировать нормально, а может работать с нарушениями. Любые отклонения в его работе, возникающие в том случае, если баланс микроорганизмов нарушается, сказываются на нашем здоровье. Возникают проблемы не только в работе пищеварительной системы, но также может снизиться иммунитет, возможен набор веса и обострение ментальных расстройств», - отмечает руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.

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Процессы в микрофлоре зависят от различных факторов, среди которых стрессы, заболевания, переезды или отпуска, смена рациона питания, прием лекарств. В последнем случае речь идет прежде всего об антибиотиках. Они истребляют патогенные бактерии, но в этом процессе невзначай поражают и полезную флору.

В случае нарушения баланса микробиома наступает то, что мы называем дисбактериозом или дисбиозом. При этом состоянии одних бактерий становится больше, а других меньше. Из-за этого человека могут преследовать диарея, вздутие живота, сильное газообразование, боли. Все это поводы для обращения к врачу, который определит, что оказалось причиной этих явлений.

В частности, для этого проводится анализ под названием «Дисбактериоз с определением чувствительности к бактериофагам». Исследуется кал, что позволяет понять каких микроорганизмов много, а каких почти нет. Специалисты расшифровывают анализы и дают рекомендации. Среди них — советы по питанию и образу жизни. Обычно необходимы продукты с повышенным содержанием клетчатки, полезной для работы кишечника и пищеварения. Много клетчатки в овощах, фруктах, цельнозерновых продуктах, пасте из твердой пшенице и в буром рисе.

Важным является соблюдение водного баланса. Человек должен употреблять достаточное количество жидкости. Она содержится и в продуктах — в йогуртах и соленьях. Врач может посоветовать пробиотики, но самостоятельное назначение себе каких-то препаратов может только навредить.