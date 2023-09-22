Названы опасные последствия частого использования капель от насморка

Частое использование капель от насморка может вызвать привыкание и привести к атрофии слизистой оболочки носа, из-за чего сосуды могут перестать сокращаться самостоятельно, предупредила врач-терапевт Валерия Шевко. В разговоре с «Газетой.Ru» она уточнила, что длительность приема препарата должна составлять от 7 до 10 дней максимум.

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Длительный прием сосудосуживающих препаратов может привести к <...> атрофии слизистой оболочки носа, из-за чего со временем сосуды носовой полости перестают сокращаться самостоятельно. Это состояние называется медикаментозно-индуцированным ринитом, — пояснила специалист.

По словам врача, избавиться от медикаментозно-индуцированного ринита можно только путем длительного и сложного лечения. Сосудосуживающие назальные капли могут также вызвать учащение сердцебиения и проблемы с артериальным давлением. Шевко напомнила, что прием любых препаратов, даже тех, которые на первый взгляд кажутся безопасными, должен назначаться врачом. Только специалист сможет определить оптимальную продолжительность лечения.