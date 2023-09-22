Врач предупредил о заболеваниях, которые обостряются осенью

Осенью обостряются заболевания сердечно-сосудистой системы и ЖКТ, а также проблемы с суставами и углеводным обменом. Об этом порталу NEWS.ru рассказал терапевт Алексей Жито.

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По словам специалиста, с приходом похолоданий происходят скачки давления и повышается свертываемость крови, что может привести к инфаркту или инсульту. Помимо этого, уменьшение количества солнечных дней провоцирует формирование депрессивных расстройств и появление суицидальных мыслей.

Осенью часто обостряются гастриты, язва желудка и 12-перстной кишки, отмечает эксперт. Это происходит из-за изменений привычного образа питания. Суставной синдром, на который часто жалуются метеозависимые люди, также обостряется именно в это время.

"Обострение проблем с углеводным обменом и сахарного диабета тоже приводит к суставному синдрому и к тому, что у человека развиваются сердечно-сосудистые патологии вплоть до инфарктов", – резюмировал врач.