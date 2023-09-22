Эпидемиолог назвал прививки, которые нужно повторить во взрослом возрасте

Врач-эпидемиолог Василий Андреев перечислил прививки, которые нужно повторить во взрослом возрасте.

Он отметил, что есть прививки, которые делают в детстве, но затем они требуют обновления: это вакцинация от кори, АДСМ (дифтерия, столбняк), гепатита B.

Если сертификат о вакцинации потерялся и человек не знает, делал ли он прививки, можно обратиться в детскую поликлинику, где он наблюдался ранее. Информация, как правило, хранится в архивах. При отсутствии возможности восстановить данные можно сдать антитела на корь и гепатит. Прививку АДСМ можно поставить без обследования.

Врач добавил, что в осенний период стоит привиться от гриппа и коронавируса. Лучше сделать это в сентябре–октябре, пока не наступил эпидемиологический сезон, передает телеканал «Санкт-Петербург».

В Подмосковье вакцинацию от гриппа прошли уже около 800 тысяч жителей, сообщили в минздраве региона. О начале прививочной кампании сообщили в конце августа, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».