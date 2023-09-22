Глава Роспотребнадзора оценила риск распространения чумы в России

В России на данный момент нет рисков распространения чумы. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«На сегодняшний день рисков распространения чумы нет. Мы делаем все, чтобы они не возникли», — заявила Анна Попова, передает РИА Новости.

По ее словам, Роспотребнадзор взаимодействует с монгольскими специалистами. Она также отметила, что Россия изучает опыт других стран, где были зафиксированы очаги заболеваний.

Ранее на границе России и Монголии был обнаружен очаг чумы. После этого Роспотребнадзор посоветовал регионам проводить профилактику заболевания.