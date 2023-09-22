Глава Роспотребнадзора оценила риск распространения чумы в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рисков распространения чумы в РФ нет
В России на данный момент нет рисков распространения чумы. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«На сегодняшний день рисков распространения чумы нет. Мы делаем все, чтобы они не возникли», — заявила Анна Попова, передает РИА Новости.
По ее словам, Роспотребнадзор взаимодействует с монгольскими специалистами. Она также отметила, что Россия изучает опыт других стран, где были зафиксированы очаги заболеваний.
Ранее на границе России и Монголии был обнаружен очаг чумы. После этого Роспотребнадзор посоветовал регионам проводить профилактику заболевания.
Позже очаги чумы были обнаружены и в Африке. Это грозит подорожанием свинины в России, поскольку поголовье свиней сократится.