Попова рассказала о влиянии коронавируса на иммунную систему

В интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что коронавирус оказывает значительное влияние на иммунитет человека, и у некоторых групп населения может возникать иммунодепрессия. В результате этого инфекционные заболевания, которые ранее протекали без осложнений, могут теперь стать более серьезными и вызывать осложнения.

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Попова подчеркнула, что проблемы с иммунной системой являются очевидными на фоне пандемии COVID-19. Ученые обнаружили, что вирус значительно снижает иммунитет у некоторых людей. В связи с этим вирусные инфекции, особенно ОРВИ, могут протекать тяжелее и вызывать осложнения.