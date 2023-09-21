Врач перечислила съедобные грибы, которые нельзя употреблять

Врач Надежда Подкорытова в интервью "Известиям" рассказала о съедобных грибах, которые опасно употреблять.

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Грибы способны поглощать вредные вещества, в числе которых соли тяжелых металлов. Вот почему собирать их нужно на расстоянии не ближе 500 метров от автомобильных дорог, а также в двух-трех километрах от сельскохозяйственных полей, промышленных и производственных объектов.

Если пренебречь этим правилом, то можно отравиться даже съедобными грибами, подчеркнула медик.

Врач также напомнила, что не стоит употреблять в пищу покрытые плесенью или слизью грибы, а также те, которые долго хранились в ненадлежащих условиях.

Эксперт добавила, что детям до семи лет лучше и вовсе не есть грибы. Продукт также противопоказан для людей с заболеваниями ЖКТ, с язвой, гастритом, а также с недугами почек и печени.