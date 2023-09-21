Назван допустимый процент жира в организме пожилых людей

«Сердцу приходится перекачивать значительно большее количество крови, чтобы обеспечить всю массу тела. Начинает развиваться атеросклероз, сосуды не такие эластичные, в них есть холестериновые бляшки. Это приводит к гипертонии. Повышение давления грозит инсультами, инфарктами, отрывом тромба. Плюс чем больше жира, тем больше воспаления в организме», — уточнила Соломатина.