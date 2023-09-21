Невролог Анна Боголепова в беседе с "Парламентской газетой" рассказала, сколько живут пациенты с болезнью Альцгеймера.

По словам медика, чаще всего с недугом сталкиваются пациенты от 60 до 90 лет. При этом в 5% случаев болезнь развивается и у более молодых людей – после 40-45 лет.

Люди с последней стадией болезни Альцгеймера, которая характеризуется выраженными когнитивными нарушениями или деменцией, живут в среднем около восьми лет.

Невролог также подчеркнула, что чем позже диагностируется заболевание, тем короче продолжительность жизни. При этом также большое влияние оказывают индивидуальные особенности конкретного пациента: наличие сопутствующих заболеваний, отсутствие регулярного приема медикаментов, снижение физической и социальной активности.

В заключение врач подчеркнула, что забота близких может крайне благоприятно сказываться на состоянии пациентов и, как следствие, продлевать их жизнь.