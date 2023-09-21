$96.62+0.39103.37+0.45

Ученые обнаружили связь между раком головы и шеи и состоянием полости рта

Результатами своего исследования поделились ученые из Комплексного Онкологического центра Lineberger, Школы стоматологии Adams в Северной Каролине и Онкологического центра Моффитта во Флориде. Обзор исследования приводит Medical Xpress.

Обнаружена связь между опасным видом рака и здоровьем полости рта
© Unsplash

По словам ученых, данные, полученные в результате исследования, помогли выявить связь между здоровьем ротовой полости и повышенной вероятностью выживаемости при раке головы и шеи.

В исследовании приняли участие около 2500 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом рака головы и шеи из разных стран, которые должны были сообщить о гигиене полости рта, состоянии ротовой полости, частоте чистки зубов, а также о количестве посещений стоматолога в период десяти лет до того, как у них обнаружили онкологию.

Анализ полученных результатов выявил, что частое посещение стоматолога (более пяти раз за время наблюдения) делало общую выживаемость пациентов через пять и десять лет выше в сравнении с теми, кто игнорировал походы к дантисту. Особенно это проявилось среди числа пациентов с раком носоглотки.

Также было установлено, что у тех людей, которые имели более 20 естественных зубов, пятилетняя выживаемость была выше на 15% по сравнению с теми, кто зубы не сохранил.

Что происходит с раковыми клетками после химиотерапии

Незначительные различия в выживаемости пациентов были обнаружены и в отношении кровоточивости их десен, частоте и тщательности чистки зубов и использовании жидкости для полоскания рта.

Также ученые отметили, что выявить рак на более ранней стадии было больше шансов у тех пациентов, которые чаще посещали зубных врачей.

Ранее онкологи перечислили основные симптомы рака головы и шеи.

1
Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости