Назван неочевидный признак развития рака

Повышение или понижение уровня эритроцитов в организме может свидетельствовать о развитии опасных заболеваний, в том числе рака, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

По ее словам, высокое содержание эритроцитов в крови называется полицитемией, а сниженное — анемией. Эти состояния часто поддаются лечению. Так, при высоком уровне эритроцитов применяется кровопускание.

Врач-иммунолог Андрей Продеус уточнил, что эритроциты — это красные кровяные тельца, которые отвечают за переноску кислорода по организму. Они живут примерно три месяца, после чего обновляются. В случае повышения уровня эритроцитов кровеносные сосуды могут забиться этими клетками, что негативно влияет на здоровье. Кроме того, это состояние увеличивает риск развития рака. Чаще всего врачи проводят кровопускание или используют другие методы лечения для уничтожения красных кровяных клеток, размножающихся не вовремя. Распознать полицитемию можно по зуду после душа и после сдачи крови на анализ.

Пониженное содержание эритроцитов в крови также считается потенциально опасным состоянием. Оно называется анемией. По словам Малышевой, анемия может быть вызвана внутренними кровотечениями, дефицитом железа, недостатком витамина B12 или фолиевой кислоты. При подозрении на анемию врачи проводят пациенту гастроэндоскопию и колоноскопию, чтобы исключить вероятность кровотечений в желудочно-кишечном тракте.