Врач объяснил, влияет ли на здоровье человека магнитная буря

Врач Горенков объяснил, влияет ли на самочувствие человека магнитная буря
Доктор медицинских наук Роман Горенков в беседе с радио Sputnik поделился советами о том, что делать метеозависимым людям в период магнитных бурь.
Эксперт отметил, что до конца вопрос влияния магнитных бурь на здоровье людей не изучен. Сильнее на самочувствии сказываются перепады атмосферного давления и температуры воздуха. При этом Горенков не стал отрицать, что, люди могут зависеть от геомагнитных возмущений, однако, это пока не доказано. Эксперт предположил, что метеозависимость может быть и психологической: человек просто связывает плохое самочувствие с магнитной бурей.
По мнению специалиста, влиять на здоровых людей геомагнитные возмущения не должны, но, например, люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут оказаться к ним весьма чувствительны.
Людям, которые связывают возможное ухудшение здоровья с магнитными бурями, Горенков посоветовал в день прогнозируемых геомагнитных возмущений снизить умственные и физические нагрузки, обратить внимание на артериальное давление, избегать стрессовых ситуаций, отказаться от алкоголя и острой пищи, пить больше воды и раньше отправляться спать.