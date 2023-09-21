Врач объяснил, влияет ли на здоровье человека магнитная буря

Эксперт отметил, что до конца вопрос влияния магнитных бурь на здоровье людей не изучен. Сильнее на самочувствии сказываются перепады атмосферного давления и температуры воздуха. При этом Горенков не стал отрицать, что, люди могут зависеть от геомагнитных возмущений, однако, это пока не доказано. Эксперт предположил, что метеозависимость может быть и психологической: человек просто связывает плохое самочувствие с магнитной бурей.