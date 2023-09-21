Назван симптом «тихого» рака, который виден на лице

Желтый цвет лица может быть признаком рака поджелудочной железы. Об этом изданию Express рассказал гастроэнтеролог из Великобритании Асиш Басси.

«Очень часто болезненная желтуха становится одним из признаков рака поджелудочной железы на начальной стадии», – заявил Басси.

Этот вид рака врачи считают «тихим» из-за того, что его сложно заметить на первых стадиях болезни – никаких ярких симптомов у него нет.

Гастроэнтеролог отметил, что у людей с онкологическими заболеваниями поджелудочной железы кожа лица приобретает желтоватый оттенок, вместе с этим желтеют и белки глаз.