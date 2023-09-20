Эксперт предупредил о болезни, которая повышает риск развития деменции

Эксперт Джеймсон рассказал, какая болезнь повышает риск развития деменции
Пациенты с сахарным диабетом подвергаются более высокому риску развития слабоумия в пожилом возрасте. Об этом изданию Mirror заявил глава Американского сообщества по изучению деменции Кевин Джеймсон.
Как объяснил специалист, диабет возникает в результате неспособности организма регулировать или правильно использовать инсулин. У людей с диабетом глюкоза с трудом усваивается в клетках, что, по сути, приводит к их голоданию. А скопление глюкозы в результате грозит сужением кровеносных сосудов головного мозга.
"Это может привести к накоплению липкого бета-амилоида в мозге, которое является отличительным признаком болезни Альцгеймера".
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