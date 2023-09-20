Эксперт предупредил о болезни, которая повышает риск развития деменции

Пациенты с сахарным диабетом подвергаются более высокому риску развития слабоумия в пожилом возрасте. Об этом изданию Mirror заявил глава Американского сообщества по изучению деменции Кевин Джеймсон .

Как объяснил специалист, диабет возникает в результате неспособности организма регулировать или правильно использовать инсулин. У людей с диабетом глюкоза с трудом усваивается в клетках, что, по сути, приводит к их голоданию. А скопление глюкозы в результате грозит сужением кровеносных сосудов головного мозга.