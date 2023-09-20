Врач рассказал о вредных для пожилых людей продуктах

Людям в возрасте опасно потреблять «сложные продукты и блюда», содержащие многокомпонентные ингредиенты, такие как солянка и пицца. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.

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Также эксперт подчеркнул, что не стоит включать в рацион жареные, копченые или консервированные продукты. По мнению врача, лучше отдать предпочтение тушеным, вареным и запеченным блюдам.

— Избыток в рационе белковой пищи способен привести к расстройству пищеварения. Дело в том, что переваривание белка потребует от пищеварительной системы дополнительных ресурсов, — пояснил Неронов.

Также он обратил внимание на то, что пожилые люди предпочитают комбинировать многие продукты с хлебом. Но его сочетание с углеводным блюдами, такими как макароны или пельмени, стимулирует скачок глюкозы и набор веса.

Врач-диетолог также отметил, что количество пищи на один прием для возрастных людей должно быть небольшим: в среднем 200–250 граммов. Это важно, потому что с возрастом происходит естественное уменьшение пищеварительной секреторной функции основных желез, пишут «Известия».