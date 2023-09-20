Онколог рассказал о влиянии спорта на риск развития рака

Физическая активность напрямую влияет на развитие онкологии. Об этом порталу NEWS.ru заявил врач-онколог Евгений Черемушкин.

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Риски возникновения злокачественной опухоли минимальны в том случае, если человек придерживается правильного питания и занимается спортом. Поэтому важно уделять физической активности хотя бы несколько минут, но каждый день.

"Для людей, которые вообще не занимаются спортом, даже пять минут занятий в день может стать спасением для жизни".

Помимо этого, нужно стараться меньше находиться в сидячем положении, больше гулять и меньше употреблять вредную пищу. От пагубных привычек, в свою очередь, стоит отказаться, резюмировал врач.