Названы опасные причины усталости после пробуждения

Усталость после утреннего пробуждения может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Каких именно, "Москве 24" рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

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Во-первых, речь может идти о гормональных нарушениях. При снижении работы щитовидной железы, например, при гипотиреозе, присутствует выраженная усталость по утрам, объяснила специалист.

Иногда проблема заключается в нехватке определенных витаминов и микроэлементов в организме.

"Анемия, то есть нехватка железа, дефицит витамина D и группы B могут провоцировать плохое пробуждение, и с утра человек чувствует себя неважно, нет никаких сил работать".

Помимо этого, причинами подобного самочувствия могут быть расстройства со стороны нервной системы или апноэ. Например, на усталость по утрам жалуются пациенты с вегетососудистой дистонией и депрессией.