Терапевт назвал анализы, способные «предсказать» инфаркт

Определить вероятность будущего инфаркта человек может с помощью определенных анализов. Они позволят своевременно узнать о предрасположенности к недугу и снизят вероятность неожиданного приступа. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, существует сразу несколько таких анализов. Среди них:

Анализ на уровень холестерина показывает соотношение хорошего холестерина к плохому. Эти показатели дают представление о том, с какой вероятностью у человека может развиваться атеросклероз.

Коагулограмма указывает на состояние свертывающей системы, от которой зависит вероятность возникновения тромбов.

Тропониновый тест — положительный результат показывает наличие инфаркта.

— Сердце состоит из миокардитов. При их разрушении в сосудах появляются кусочки тропонинов — белков, которые содержит сердечная мышца. Если части этих белков находятся в крови, значит у человека уже случился инфаркт, — пояснил Кондрахин.

В беседе с «ВМ» терапевт рассказал, что предотвратить инфаркт возможно. Для этого достаточно внимательнее относиться к своему здоровью.

— Перечисленные анализы помогают определить вероятность инфаркта у человека. Исходя из этих показателей, будет понятна методика профилактики инфаркта. Если мы контролируем состояние организма, мы предотвращаем риски тяжелых заболеваний и сохраняем свое здоровье, — сообщил Кондрахин.