Вирусолог оценил риски "тройной эпидемии" в России

Вирусолог Альтштейн оценил риски "тройной эпидемии" в России
В 2023 году специалисты прогнозируют россиянам приход "тройной эпидемии", под которой понимается одновременное активное распространение нового штамма COVID-19 "пиролы", гриппа и риносинцитиального вируса. Врач-вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с "Вечерней Москвой" поделился своим мнением на этот счет.
По словам специалиста, выявленный штамм коронавируса "пирола" является обычным вариантом "омикрона". Он не вызывает таких тяжелых последствий, как его предшественники, отметил вирусолог.
"Несмотря на то что в Европе он распространен, вряд ли россиян ждет новая волна пандемии, о которой сейчас все говорят. Во всяком случае, я в этом сомневаюсь", – спрогнозировал эксперт.
Шансы заразиться тремя вышеперечисленными вирусами одновременно, в свою очередь, малы, считает Альтштейн.
"Что касается гриппа и РС-вируса, то сложно сказать, как они себя поведут сейчас. Осенью, безусловно, количество заболевших растет. Это статистика".
Для защиты от вирусов эксперт рекомендовал сделать прививку от гриппа и коронавируса. При нахождении же в местах скопления людей важно не забывать про средства индивидуальной защиты, резюмировал вирусолог.
Ранее "Рамблер" рассказывал о симптомах заражения штаммом "пирола".