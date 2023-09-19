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Вирусолог Альтштейн оценил риски "тройной эпидемии" в России

В 2023 году специалисты прогнозируют россиянам приход "тройной эпидемии", под которой понимается одновременное активное распространение нового штамма COVID-19 "пиролы", гриппа и риносинцитиального вируса. Врач-вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с "Вечерней Москвой" поделился своим мнением на этот счет.

Вирусолог оценил риски "тройной эпидемии" в России
© Unsplash

По словам специалиста, выявленный штамм коронавируса "пирола" является обычным вариантом "омикрона". Он не вызывает таких тяжелых последствий, как его предшественники, отметил вирусолог.

"Несмотря на то что в Европе он распространен, вряд ли россиян ждет новая волна пандемии, о которой сейчас все говорят. Во всяком случае, я в этом сомневаюсь", – спрогнозировал эксперт.

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Шансы заразиться тремя вышеперечисленными вирусами одновременно, в свою очередь, малы, считает Альтштейн.

"Что касается гриппа и РС-вируса, то сложно сказать, как они себя поведут сейчас. Осенью, безусловно, количество заболевших растет. Это статистика".

Для защиты от вирусов эксперт рекомендовал сделать прививку от гриппа и коронавируса. При нахождении же в местах скопления людей важно не забывать про средства индивидуальной защиты, резюмировал вирусолог.

Ранее "Рамблер" рассказывал о симптомах заражения штаммом "пирола".

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