Кардиолог перечислил неочевидные признаки болезней сердца

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, кардиолог Грант Шехян рассказал, какие симптомы могут свидетельствовать о наличии сердечно-сосудистой патологии.

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Проявлением различных сердечных проблем может быть цвет кожи: «синюшные» губы, лицо, шея, руки и ноги, а также бледность, сообщил специалист в интервью Life.ru.

Это свидетельство нарушения насыщения кислородом крови либо проблем периферического кровотока, уточнил Шехян.

На кардиологические проблемы могут указывать отёки, мешки под глазами, увеличенный живот, а кроме того, частая зевота, одышка, тусклый взгляд и быстрая утомляемость.