Онкологи перечислили основные симптомы рака головы и шеи

Рак органов головы и шеи составляет около 5% от общего числа онкологических заболеваний. По каким симптомам можно выявить заболевание, сообщает "Южный федеральный" с ссылкой на специалистов ростовского онкологического центра.

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Так, о его развитии могут свидетельствовать болезненные ощущения в области языка, появление язв и подозрительных пятен в полости рта, осиплости и постоянной боли в горле. Также пациенты жалуются на ощущение кома в горле, безосновательное слезотечение, онемение языка и губ, заложенность носа, появление уплотнений на коже.

Если какой-либо из указанных симптомов наблюдается более 3 недель, то нужно обратиться за помощью к специалисту, отмечают сотрудники онкоцентра. Самолечение в таких случаях крайне опасно, предупредили они.