Гастроэнтеролог Кашух предупредила о последствиях полного отказа от сахара
Полностью отказываться от сахара нельзя. Об этом изданию Pravda.Ru заявила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
По словам специалиста, сахара бывают разные. Так, например, природные сахара содержатся во фруктах, ягодах, овощах, злаках и даже молоке, и исключать их из рациона опасно. Как объяснила врач, глюкоза является главным источником энергии, который питает клетки и стимулирует работу головного мозга.
Еще существует добавленный сахар. Его избыток в рационе негативно сказывается на состоянии сосудов, повышает риск ожирения и развития сахарного диабета. Употребление такого сахара лучше ограничить до 6-9 чайных ложек в день для взрослых и 4 чайных ложек для детей, отмечает гастроэнтеролог.
Резкий отказ от сахара может спровоцировать неприятные ощущения, предупреждает врач.
"У некоторых людей появляется головная боль, часто и без причины меняется настроение, возникает тревожность. Кому-то бывает сложно собраться и настроиться на работу. Может пропасть аппетит".
В результате же ограничение сладостей в рационе положительно сказывается на здоровье. Благодаря таким переменам нормализуется уровень глюкозы, инсулина и вредного холестерина в крови, резюмировала Екатерина Кашух.
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