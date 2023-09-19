Полностью отказываться от сахара нельзя. Об этом изданию Pravda.Ru заявила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По словам специалиста, сахара бывают разные. Так, например, природные сахара содержатся во фруктах, ягодах, овощах, злаках и даже молоке, и исключать их из рациона опасно. Как объяснила врач, глюкоза является главным источником энергии, который питает клетки и стимулирует работу головного мозга.

Еще существует добавленный сахар. Его избыток в рационе негативно сказывается на состоянии сосудов, повышает риск ожирения и развития сахарного диабета. Употребление такого сахара лучше ограничить до 6-9 чайных ложек в день для взрослых и 4 чайных ложек для детей, отмечает гастроэнтеролог.

Резкий отказ от сахара может спровоцировать неприятные ощущения, предупреждает врач.

"У некоторых людей появляется головная боль, часто и без причины меняется настроение, возникает тревожность. Кому-то бывает сложно собраться и настроиться на работу. Может пропасть аппетит".

В результате же ограничение сладостей в рационе положительно сказывается на здоровье. Благодаря таким переменам нормализуется уровень глюкозы, инсулина и вредного холестерина в крови, резюмировала Екатерина Кашух.