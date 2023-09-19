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Врачи указали на неочевидную причину камней в почках

Почему в почках могут образоваться камни, рассказали врач-терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!».

Врачи указали на неочевидную причину камней в почках
© Unsplash

По словам специалистов, опасность может представлять бамбуковая посуда, если использовать ее для горячих блюд. Причем в таких тарелках не только нельзя разогревать еду в микроволновой печи, но и класть на них горячую пищу.

«В нее нельзя класть ничего горячего», — предостерегла Елена Малышева.

Если человек будет есть горячую пищу из бамбуковой посуды, у него возрастает риск образования камней в почках.

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