Врачи указали на неочевидную причину камней в почках

Почему в почках могут образоваться камни, рассказали врач-терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы « Жить здорово! ».

По словам специалистов, опасность может представлять бамбуковая посуда, если использовать ее для горячих блюд. Причем в таких тарелках не только нельзя разогревать еду в микроволновой печи, но и класть на них горячую пищу.