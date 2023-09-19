Врач объяснил, как нужно спать при работе по ночам

Как сохранить здоровье при работе в ночную смену, рассказал врач-терапевт Иван Ромасов в беседе с aif.ru.

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По словам специалиста, тем, кто вынужден работать по ночам, нужно установить определенный график сна. Самое важное - длительность отдыха должна быть не меньше 7-9 часов. При этом Иван Ромасов советует отключить телефон и другие гаджеты, закрыт окна шторами, не пропускающими свет, а также использовать маску для сна и беруши.

А вот работать нужно при ярком свете, основной прием пищи стоит сделать до начала ночной смены, а во время нее лишь устраивать перекусы, для этой цели подойдут овощи, фрукты, цельнозерновые и продукты, богатые белком.

Вне работы нужно не забывать заниматься физкультурой. А еще врач рекомендует сдать анализы на глюкозу, холестерин, витамин D, магний, кальций и ТТГ, а также общий анализ крови.