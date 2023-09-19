Некоторые симптомы могут указывать на заболевание печени, но для многих они не столь очевидны. О таких симптомах рассказала врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова в беседе с «Известиями».

Все дело в том, что в печени отсутствуют нервные окончания, а значит человек не сможет почувствовать боль, если функции органа будут нарушены.

По словам специалиста, на профилактический прием к гепатологу стоит приходить раз в год. Среди признаков, которые могут указать на заболевания печени, Валерия Ломова назвала пигментацию ладоней, сосудистые звездочки, кожный зуд, отеки, частые носовые кровотечения, появление синяков на коже, потерю или набор веса, снижение аппетита, сонливость, повышенную утомляемость, тошноту, нарушение концентрации и внимания.

В анализах стоит обратить внимание на снижение уровня тромбоцитов и гемоглобина в крови, а наличие уробилиногена в моче.