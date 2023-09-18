Мясников назвал частые причины онемения рук и способы это исправить

Причина снижения чувствительности рук может быть в защемлении срединного нерва. Подобные нарушения называют «туннельным синдромом». Доктор Мясников объяснил, почему это случается, и назвал возможные пути лечения.

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На это влияет генетическая предрасположенность. Если у старших членов вашей семьи был подобный синдром, значит вы находитесь в зоне риска. Кроме того, влияют профессиональная сфера деятельности и увлечения.

Те, кто в повседневной жизни часто вяжет, печатает на клавиатуре, играет на музыкальном инструменте, водит машину и занимается боксом или борьбой, чаще сталкиваются с защемлением срединного нерва. Также боль и онемение могут быть спровоцированы пониженной функцией щитовидной железы, ревматоидным артритом, беременностью и ожирением.

По словам медика, современная медицина разработала несколько путей лечения недуга. Один из способов — это — специальная лангетка, которую накладывают на запястье на ночь. Также специалисты могут прописать курс обезболивающих или противовоспалительных препаратов. В крайних случая может потребоваться хирургическое вмешательство.