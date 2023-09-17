Доктор Мясников рассказал, кому не стоит делать прививку от ковида

Не прививаться от ковида здоровым людям посоветовал врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, существующие вакцины от COVID-19 уже не справятся со своей задачей. С момента их разработки вирус серьезно мутировал.

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«В России доступны несколько разновидностей вакцин от ковид, но все они разработаны против первоначального коронавируса, который с тех пор многократно мутировал. «Спутник», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» — это появилось до эры «Омикрона»... Вообщем «Омикрон» мутирует куда быстрее, чем разрабатываются вакцины», — написал доктор в своем телеграм-канале.

Врач отметил, что в первые два года после начала пандемии вакцинация помогла выиграть время и спасти миллионы жизней. За это время ковид «выродился» в обычное ОРЗ.

Но теперь в мире подход к вакцинации изменился. Людям с хроническими заболеваниями, ожирением и инфицированным ВИЧ рекомендуют прививаться и ревакцинироваться, как и прежде.

«Про остальные группы населения прямых рекомендаций за рубежом нет (но все понимают, что смысла для здоровых делать существующие вакцины нет)», — пояснил Александр Мясников.