Почему людям старше 50 лет не стоит есть кашу на ночь

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева отметила, что сложные углеводы перевариваются организмом дольше, поэтому нежелательно есть кашу вечером перед сном. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Вечером ЖКТ работает медленнее, и ферменты выделяются в разы меньше. Поэтому кашу лучше есть в первой половине дня», - уточнила специалист.

Она предупредила, что точно не нужно есть днем и вечером каши с высоким гликемическим индексом. При этом людям старше 50 лет лучше вообще исключить часть каш из рациона.