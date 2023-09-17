Диетолог Писарева объяснила, почему людям старше 50 лет не стоит есть кашу на ночь
Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева отметила, что сложные углеводы перевариваются организмом дольше, поэтому нежелательно есть кашу вечером перед сном. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«Вечером ЖКТ работает медленнее, и ферменты выделяются в разы меньше. Поэтому кашу лучше есть в первой половине дня», - уточнила специалист.
Она предупредила, что точно не нужно есть днем и вечером каши с высоким гликемическим индексом. При этом людям старше 50 лет лучше вообще исключить часть каш из рациона.
Ранее Писарева рассказала, что манная каша людям старше 50 лет не несет никакой пользы. Также бесполезны каша из белого риса и овсянки быстрого приготовления.