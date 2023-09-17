«Умные» татуировки следят за здоровьем, предупреждая о возможных изменениях

В последние месяцы на рынке появились инновационные умные татуировки, оборудованные миниатюрными неинвазивными сенсорами, которые предоставляют возможность отслеживать состояние здоровья и предупреждать различные риски для жизни человека, такие как инфаркты, инсульты и обострения диабета. Это новшество открывает двери для персонального мониторинга здоровья на более высоком уровне, пишет «Коммерсант».

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Одним из примеров таких инноваций является разработка «нано-тату краски с обратным излучением» (BNTS) учеными из стамбульских университетов. Эта технология позволяет передавать данные без необходимости контакта с кожей, что делает мониторинг более удобным и неинвазивным. Кроме того, исследователи изучают возможность анализа потоотделения для сбора информации о состоянии здоровья.

Ученые из Университета Техаса представили еще одну инновацию – ультратонкую пленку с электронными сенсорами и батареей, которая способна растягиваться вместе с кожей. Эта пленка размещается на грудной области и проводит непрерывный мониторинг сердечно-сосудистой системы с использованием методов электрокардиографии (ЭКГ) и сейсмокардиографии (СКГ). Полученные данные могут быть переданы на мобильные устройства, такие как смартфоны и смартчасы.

Постоянный мониторинг сердечно-сосудистой системы при помощи ЭКГ и СКГ позволяет выявлять потенциальные риски на ранних стадиях и предоставляет возможность для более глубокого анализа данных о состоянии здоровья.