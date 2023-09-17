Эндокринолог Барредо назвала опасные недуги, при которых резко падает уровень сахара
Диетолог-эндокринолог Алена Барредо в беседе с News.ru рассказала о серьезных заболеваниях, при которых резко падает уровень сахара в крови.
По словам медика, данный симптом может указывать на сахарный диабет I и II типов. Кроме того, гипогликемия может быть спровоцирована снижением функции надпочечников или уровня гормонов щитовидной железы, а также хронической усталостью и стрессом.
Барредо также уточнила, что уровень сахара может резко упасть и у здорового человека, который голодает или пропустил прием пищи.
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