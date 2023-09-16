Роспотребнадзор не исключил локальных масочных режимов из-за ОРВИ и СOVID
В российских учреждениях могут временно вводиться локальные ограничения из-за осеннего роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.
«Ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, не планируются, если для этого не будет серьезных оснований», – отметили в ведомстве. «В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период», – указано в сообщении.
Оснований для введения масочного режима в стране в настоящее время нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее стало известно о введении в Доме правительства РФ масочного режима и других мер профилактики.
В Роспотребнадзоре напомнили, что использование антисептиков является простой и эффективной мерой личной профилактики сезонных заболеваний. В ведомстве обратили внимание на то, что рост заболеваемости гриппом, простудой и ковидом традиционно наблюдается с наступлением осени. Среди причин похолодание и рост числа контактов между людьми после отпусков и каникул.