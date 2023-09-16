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В Индии зафиксирована вспышка смертельного вируса "Нипах"

Сразу девять деревень индийского штата Керала отправлены в карантин из-за вспышки новой разновидности смертельного вируса "Нипах", об этом сообщает издание Mail Online.

В Индии зафиксирована вспышка смертельного вируса "Нипах"
© Unsplash

В СМИ сообщают о высокой летальности этого вируса. Известно, что переносчиками опасного заболевания являются летучие лисицы. Летальность заболевания составляет около 75%.

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На данный момент лечения вируса "Нипах" не существует и специалистам лишь предстоит выяснить, как бороться с новой разновидностью болезни.

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