В Индии зафиксирована вспышка смертельного вируса "Нипах"

Сразу девять деревень индийского штата Керала отправлены в карантин из-за вспышки новой разновидности смертельного вируса "Нипах", об этом сообщает издание Mail Online.

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В СМИ сообщают о высокой летальности этого вируса. Известно, что переносчиками опасного заболевания являются летучие лисицы. Летальность заболевания составляет около 75%.

На данный момент лечения вируса "Нипах" не существует и специалистам лишь предстоит выяснить, как бороться с новой разновидностью болезни.