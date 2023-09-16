Перечислены факторы риска развития рака щитовидки

О том, у каких категорий людей повышен риск заболеть раком щитовидной железы, в беседе с RT рассказал онколог, химиотерапевт Максим Астраханцев.

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Эксперт отметил, что немаловажную роль играют возраст и пол. Согласно статистике, женщина более подвержены раку щитовидной железы, чем мужчины. Также специалист отметил, что заболевание чаще диагностируется у людей в возрасте от 20 до 55 лет.

Также одним из факторов риска Астраханцев назвал генетическую предрасположенность. По словам эксперта, мутация, например, онкогена RET может вызвать медуллярный рак щитовидки, диагностировать который могут даже у детей и подростков.

Риск развития таких разновидностей рака щитовидки, как фолликулярный и папиллярный, может вызвать рентген, а точнее — воздействие излучения на голову и шею.

Также Астраханцев отметил, что развитие рака щитовидной железы может спровоцировать и такой фактор, как недостаток йода в организме.