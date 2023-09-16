Перечислены причины боли в ногах после 50 лет

О том, почему в зрелом возрасте часто начинают болеть ноги, «Вечерней Москве» рассказала кандидат биологических наук, врач высшей категории, терапевт Людмила Лапа.

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По словам эксперта, самой распространенной причины боли в ногах является лишний вес, поскольку возникает большая нагрузка на конечности. Она же в свою очередь вызывает боли в суставах.

Также после 50 лет у некоторых людей начинает развиваться ревматоидный артрит, из-за которого возникает болевой синдром.

Отеки нижних конечностей, которые часто появляются у людей зрелого возраста — еще одна причина возможных болей в ногах. Из-за них возникают тяжесть и неприятные ощущения.

Кроме того, по словам специалиста, причиной боли в ногах могут быть проблемы с лимфатической системой. Лапа отметила, что у людей старше 50 лет может развиваться тромбофлебит, поражающий суставы, мышцы и сосуды ног. Лимфодренаж нарушается и возникают неприятные ощущения в конечностях.