Врач развеял миф о пользе коньяка при давлении

Миф о пользе коньяка для нормализации давления развенчал врач-кардиолог и профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Грант Шехян. Об этом пишет Life.ru.

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По словам специалиста, алкоголь расширяет сосуды и может снижать давление, но после этого следует учащенное сердцебиение, или тахикардия.

Грант Шехян отметил также разницу между водкой и коньяком. Если первая всасывается моментально, человек быстрее пьянеет, то второй - действует медленнее из-за содержащихся в нем дубильных веществ, поэтому коньяк считается более мягким напитком. Врач предупреждает, что выпившего ждет не только алкогольное опьянение, но и новые заболевания.

"Ни стопка коньяка, ни стопка водки полезными для здоровья не являются, потому что регулярное употребление алкоголя даже в небольших количествах приводит к развитию хронического алкоголизма", предостерег Грант Шехян.