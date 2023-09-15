Петербурженка попала в больницу после употребления мухоморов

В Северной столице 18-летняя местная жительница оказалась в больнице после употребления мухоморов. Все обстоятельства этой истории пока не известны. Как стало известно «Мойке 78», в больницу девушку доставили утром 15 сентября. В 05.45 ее привезли в НИИ скорой помощи, после чего поместили в отделение токсикологии. Состояние потерпевшей после отравления от мухоморов оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали происшествия..