Искусственное прерывание беременности, жаркое солнце и солярий являются основными причинами развития рака. Об этом Национальной службе новостей заявил онколог Евгений Странадко.

По словам специалиста, рак кожи по частоте выявления "поднялся" с четвертого места на первое.

"Когда наши земляки начали ездить в Турцию, Египет, под жаркое солнышко, то статистика стало такой. Особенно вредно загорание для младенцев. Это миллионы заболевающих ежегодно", – высказался на этот счет онколог.

Он уточнил, что посещение солярия также негативно сказывается на состоянии кожи и повышает риск развития онкологии. А рак молочной железы, в свою очередь, зависит от гормональных нарушений, связанных с абортами.

За последние 30 лет число случаев заболевания раком среди взрослых людей в возрасте до 50 лет выросло на 79%, а число смертей от рака в этой возрастной категории увеличилось на 27%.