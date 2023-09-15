О деменции свидетельствуют не только спутанность сознания, сонливость, вялость и другие распространенные симптомы. Об этом заявил медицинский корреспондент Марк Портер , сообщает издание Mirror .

По словам специалиста, в качестве тревожного звонка может выступать сильный храп, который вызывает сбой в работе дыхательной системы. Несмотря на то что он, как правило, длится несколько секунд, кислороду все равно труднее поступать в мозг. И если человек страдает от апноэ во время сна на регулярной основе, риск развития деменции повышается.