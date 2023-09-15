Эксперт Портер предупредил о неочевидном симптоме деменции, который проявляется во время сна
О деменции свидетельствуют не только спутанность сознания, сонливость, вялость и другие распространенные симптомы. Об этом заявил медицинский корреспондент Марк Портер, сообщает издание Mirror.
По словам специалиста, в качестве тревожного звонка может выступать сильный храп, который вызывает сбой в работе дыхательной системы. Несмотря на то что он, как правило, длится несколько секунд, кислороду все равно труднее поступать в мозг. И если человек страдает от апноэ во время сна на регулярной основе, риск развития деменции повышается.
"Апноэ связано с повышенным риском развития целого ряда недугов, в том числе инсульта, транзиторной ишемической атаки, болезни Альцгеймера и сосудистой деменции", – предупредил эксперт.
Ранее "Рамблер" рассказывал о факторе, который повышает риск развития деменции после 60 лет.