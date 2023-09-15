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Эксперт Портер предупредил о неочевидном симптоме деменции, который проявляется во время сна

О деменции свидетельствуют не только спутанность сознания, сонливость, вялость и другие распространенные симптомы. Об этом заявил медицинский корреспондент Марк Портер, сообщает издание Mirror.

По словам специалиста, в качестве тревожного звонка может выступать сильный храп, который вызывает сбой в работе дыхательной системы. Несмотря на то что он, как правило, длится несколько секунд, кислороду все равно труднее поступать в мозг. И если человек страдает от апноэ во время сна на регулярной основе, риск развития деменции повышается.

Как снизить риск деменции в среднем возрасте

"Апноэ связано с повышенным риском развития целого ряда недугов, в том числе инсульта, транзиторной ишемической атаки, болезни Альцгеймера и сосудистой деменции", – предупредил эксперт.

Ранее "Рамблер" рассказывал о факторе, который повышает риск развития деменции после 60 лет.

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