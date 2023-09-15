Больше всего печени вредят алкоголь, лекарственные препараты, психоактивные и наркотические вещества, поступающие в организм через ЖКТ. Об этом порталу NEWS.ru рассказала терапевт Анастасия Тимощенко.

По словам специалиста, на работе данного органа негативно сказываются в том числе консерванты, насыщенные жиры и добавленный сахар.

"Обилие в рационе насыщенных жиров, добавленного сахара, так называемый "западный вариант рациона", провоцирует жировую болезнь печени. Негативно на орган влияет избыток красителей, улучшителей вкуса и консистенции", – объяснила врач.

Консерванты в больших количествах содержатся в сладких газированных напитках и кондитерских изделиях, предупредила Анастасия Тимощенко.