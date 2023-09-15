Атеросклероз, заболевания почек и ожирение могут привести к развитию артериальной гипертонии. Об этом "Москве 24" заявила врач-терапевт Надежда Чернышова.

Как объяснила специалист, при развитии атеросклероза появляются бляшки, которые затрудняют движение крови по сосудам. В данном случае сужается их просвет, а давление увеличивается, так как кровь продолжает поступать к органам в прежних объемах и протискивается через узкие сосуды.

Что касается болезней почек, то гипертония, например, периодически диагностируется при опухоли надпочечников. Поэтому при постановке данного диагноза пациента, как правило, просят пройти обследование почек, отметила врач.

Помимо этого, еще одной частой причиной гипертонии является избыточный вес. Сердцу трудно обеспечить кровью крупное тело и приходится повышать давление, резюмировала Надежда Чернышова.