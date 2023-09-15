Врач рассказала, почему опасно готовить на поцарапанной сковороде

Вероятно, немногие при появлении царапины на сковороде предпочитают сразу же от нее избавляться. Однако именно так следует поступать, сообщает издание The Sun с ссылкой на мнение доктора Пунам Десаи.

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По словам специалиста, она сразу же выбрасывает как антипригарные, так и керамические сковороды, если на них появляются какие-либо дефекты. Это необходимо, потому что при повреждении покрытия происходит распад микропластика, частицы которого невозможно заметить.

Несмотря на свои микроскопические размеры частицы могут нанести значительный вред здоровью при регулярном взаимодействии с организмом. Десаи отметила, что они являются "эндокринными разрушителями" и грозят человеку гормональным дисбалансом, проблемами с фертильностью и повышением риска развития рака.