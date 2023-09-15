Врачи рассказали, как не заболеть мышиной лихорадкой

По словам специалистов, мышиной лихорадкой человек может заразиться через воздух и при контакте с травой и сеном, где обитают грызуны, через продукты и через руки, загрязненные их выделениями.

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Чаще всего люди заболевают во время отдыха в лесу, при работе в садах, огородах и дачах, в домах, расположенных около леса, в сельской местности, при транспортировке сена и соломы и прочих условиях, так или иначе связанных с местом обитания опасных грызунов.

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Инкубационный период мышиной лихорадки составляет от семи до 35 дней, чаще - две-три недели. Этим и объясняется выявление новых случаев заболевания в октябре-ноябре после сентябрьских сезонных работ на своих дачных участках и собирания грибов.

Специалисты рассказывают, что заболевание начинается внезапно - с озноба, повышения температуры, сильных головных болей, чувства ломоты в мышцах и суставах, потери аппетита и общей слабости. Затем присоединяются рвота, тошнота, головокружение, бессонница.

Высокая температура держится три-пять дней, затем постепенно снижается. В этот период появляются боли в пояснице и животе, то есть наиболее ярко выступают признаки поражения почек. У некоторых больных наблюдаются носовые, желудочные кровотечения, сыпь на коже и кровоизлияния в глазах, кратковременное расстройство зрения.

Больного беспокоит жажда, в то же время из-за нарушения деятельности почек уменьшается выделение мочи, - рассказывают специалисты.

Часто первые проявления болезни носят менее острый характер, напоминая по симптомам небольшую простуду с легким кашлем и недомоганием. Но если не обратиться своевременно к врачу, заболевание приобретет более острую форму.

Чтобы предохранить себя от заражения вирусом ГЛПС, необходимо помнить о соблюдении личной гигиены. Нельзя ловить и брать в руки грызунов, оставлять на земле продукты во время пикника и есть пищу, к которой могли прикасаться грызуны. Это же касается полевых ягод и воды из открытых источников. Также нельзя захламлять дома и дачные участки - это создает условия для проживания мышей.

Нужно регулярно проводить влажную уборку и дезинфицировать садовые домики, не забывая при этом о маске и резиновых перчатках. Работы на участке, связанные с пылеобразованием, лучше тоже проводить в марлевой повязке. Хранить продукты лучше в закрытой таре.

Чтобы грызуны не проникли в помещение, необходимо установить на вентиляцию решетки с мелкими ячейками и устранить щели в фундаменте. Также можно дополнительно использовать ловушки и отпугивающие устройства.