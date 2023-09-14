Выявлен фактор, повышающий риск деменции после 60 лет

Сидячий образ жизни значительно повышает риск развития деменции в возрасте 60 лет и старше. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого приводит MedicalXpress.

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Специалисты проанализировали данные Британского биобанка, который представляет собой крупномасштабную биомедицинскую базу о состоянии здоровья жителей Соединенного Королевства. Ученые задались целью выявить возможные связи между малоподвижным образом жизни и риском развития слабоумия. Результаты оказались следующими.

Люди в возрасте 60 лет и старше, которые проводят больше времени в сидячем положении в течение дня, например, сидя перед телевизором или за вождением автомобиля, могут подвергаться повышенному риску развития деменции. Как объяснили ученые, речь идет в среднем о 9,5-10 часах в сутки.

Исследователи обратили внимание, что перерывы на разминку в данном случае не играют особой роли. Важно, чтобы в сумме в сутки не накапливалось указанное количество часов, проведенных в сидячем положении.