Сибиряки могут столкнуться с аллергией на мясо из-за клеща

В США возросло количество людей, у который появилась аллергия на мясную и молочную продукцию после укуса клеща определенного вида с названием Amblyomma americanum или клеща "Одинокой звезды".

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О том, угрожает ли такая эпидемия россиянам, kp.ru рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков. Он пояснил, что за последние годы в США зарегистрировали 15-17 тыс. новых случаев такой аллергии, однако проблему зафиксировали в начале 2000-х годов.

"Сначала стали просто замечать подобные случаи, у людей развивается непереносимость молочных и мясных продуктов (красного мяса, говядины, свинины, баранины). Потом этот феномен стали изучать, и через пару лет удалось сопоставить это с определенным событием - укусом клеща. Наконец, ученые обнаружили основной компонент слюны некоторых клещей, виновный в развитии аллергии на альфа-Гал. В Америке в этом плане опасен один вид клещей Amblyomma americanum, однако есть и другие клещи семейства иксодовых, укусы которых также могут вызывать подобную аллергию", - отметил иммунолог.

По его словам, среди регионов России подобная аллергия может распространиться в Сибири и за Уралом, а также в Европейской части страны, особенно в период клещевой активности. При этом Крючков подчеркнул, что не все укусы клещей приведут к развитию альфа-Гал-аллергии. На это влияют как опасность членистоногого, так и то, насколько он богат гликопротеинами с альфа-Гал.

"Плюс, влияет и состояние иммунной системы получившего укус человека, и определенные генетические факторы", - заключил эксперт.