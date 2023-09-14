Врач рассказал, как быстро вылечить насморк

Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, как можно быстро вылечить насморк. Об этом пишет издание Pravda.Ru.

© unsplash.com

По словам медика, в первую очередь необходимо отказаться от сосудосуживающих капель. Если человек привык к ним, врач посоветовал "перетерпеть" желание воспользоваться этими средствами.

Вместо капель лучше заняться промыванием полостей носа, например, растворами на основе морской соли, а затем использовать антисептики на водной основе, например, "Мирамистин" или "Хлоргексидин". Следующий шаг — витаминизирующие капли слизистой носа: "Эуфорбиум композитум", "Деринат" и другие.