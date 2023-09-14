Врачей хотят обучать корректному поведению при оглашении диагноза

В документе депутат приводит статистику фонда «Даунсайд Ап», где указывается, что в более чем в 40% случаев родители детей с синдромом Дауна оказываются жертвами давления со стороны работников родильных домов. Лантратова также отметила, что среди узнавших о диагнозе во время беременности 60% получили предложение от врачей прервать беременность.

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По информации парламентария, 38% семей получили предложение отказаться от ребенка после его рождения. Также она подчеркнула, что 90% семей, узнав о диагнозе, не получили предложения о психологической помощи. А 85% опрошенных семей заявили, что им было недостаточно информации, которую им предоставили во время сообщения диагноза. Более того, нередко с родителями общались в очень грубой форме, с использованием таких недопустимых слов, как «овощ», «даун» и «неполноценный».