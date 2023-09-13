Врач рассказала о главных симптомах мигрени и что бывает, если ее не лечить

Головные боли бывают практически у всех, независимо от пола, возраста и других факторов. Однако не все знают, что мигрень иногда опасна и может приводить к серьезным последствиям. Врач-терапевт Фатима Абдулаева рассказала, как определить у себя мигрень и чем она может быть опасна. По ее словам, не каждая головная боль ею является.