Врач рассказала о главных симптомах мигрени и что бывает, если ее не лечить
Головные боли бывают практически у всех, независимо от пола, возраста и других факторов. Однако не все знают, что мигрень иногда опасна и может приводить к серьезным последствиям. Врач-терапевт Фатима Абдулаева рассказала, как определить у себя мигрень и чем она может быть опасна. По ее словам, не каждая головная боль ею является.
«Головная боль бывает первичной и вторичной – либо возникает сама, либо является симптомом патологии или травмы. Мигрень относится к первому случаю и проявляется пульсирующими приступами с нарастающими неприятными ощущениями», – сообщила врач.
Во время мигрени могут проявляться: звукобоязнь, светобоязнь, тошнота, рвота, дефекты зрения и нарушения речи.
Среди причин, которые могут вызывать мигрень, Фатима Абдулаева назвала наследственность, особенности кровоснабжения мозга, сердечно-сосудистые патологии, стресс, употребление кофеина, беременность, холод, яркий свет, громкие звуки, резкие запахи, недосып и избыток сна.
«Мигрень может переходить в хроническую форму и длиться более 15 дней. Есть у нее и осложнения – мигренозные инфаркт и инсульт, при которых нарушается кровоснабжение участков головного мозга и возникают судорожные приступы», – добавила специалист.
По словам Абдулаевой, головные боли нельзя терпеть, следует сразу же обратиться к профильному врачу. Опасным может стать и тот факт, что в одночасье обезболивающие перестают действовать. Помощь невролога может пригодиться, если боль становится внезапной и сильно выраженной.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал об эффективных методах борьбы с мигренью. Специалисты выделяют среди средств мороженое, эфирные масла и соки.