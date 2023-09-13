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Терапевт Хухрев рассказал, при каких заболеваниях особенно опасно парить ноги

О том, при каких болезнях нельзя парить ноги, рассказал терапевт Алексей Хухрев Москве 24.

Терапевт рассказал, при каких заболеваниях особенно опасно парить ноги
© Unsplash.сщь

При варикозе стенки вен истончаются и пропускают форменные элементы и плазму в подкожную клетчатку. Если ноги в таком состоянии нагревать, то заболевание может обостриться.

Специалист также отмечает, что парить ноги опасно при гипотонии, потому что прогретые конечности расширяют сосуды, туда приливает кровь и падает давление.

Парить ноги также не стоит, по словам врача, при дерматологических проблемах, которые усугубляются от воды, например, экзема.

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