Терапевт рассказал, при каких заболеваниях особенно опасно парить ноги

О том, при каких болезнях нельзя парить ноги, рассказал терапевт Алексей Хухрев Москве 24.

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При варикозе стенки вен истончаются и пропускают форменные элементы и плазму в подкожную клетчатку. Если ноги в таком состоянии нагревать, то заболевание может обостриться.

Специалист также отмечает, что парить ноги опасно при гипотонии, потому что прогретые конечности расширяют сосуды, туда приливает кровь и падает давление.

Парить ноги также не стоит, по словам врача, при дерматологических проблемах, которые усугубляются от воды, например, экзема.